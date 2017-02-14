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Динар Хафизуллин: ЦСКА победил? Постараемся выиграть оставшиеся два матча и посмотрим, что получится

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Спартака» (2:4). 

- Матчи бывают разные. В этот раз не очень хорошо получилось.

- Есть ощущение, что вы очень тяжело катались.
- Был небольшой сбор во время паузы. Может, это сказалось. Потихоньку подходим к плей-офф.

- ЦСКА победил и вышел на первое место в регулярном чемпионате.
- Каждая команда хочет быть первой, СКА - не исключение. Постараемся выиграть две игры, а там видно будет.

- Может, это не так и важно. Все-таки победитель регулярки никогда не брал Кубок Гагарина.
- Когда-то любая серия заканчивается. Так что об этом смысла рассуждать нет.

- Вы на сборах в Новогорске сыграли товарищеский матч против «Спартака». Было ощущение, что в этот раз вышли на его продолжение.
- Нет, вышли мобилизованные. Забили сразу, но потом что-то пошло не так, пропустили очень легкие голы, - приводит слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, счет на восьмой минуте открыл Евгений Кетов, реализовав большинство. На 14-й минуте Александр Васильев сравнял счет, а через минуту Ярослав Дыбленко вывел москвичей вперед. На четвертой минуте второго периода Лукаш Радил увеличил преимущество, а на 30-й минуте Виктор Бобров реализовал большинство. За шесть минут до конца матча Илья Ковальчук установил окончательный счет в матче.

Эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.

После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.

Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».

Матч

СКА - Спартак - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы:

Кетов (Дацюк, Яковлев), 7:25 (1:0 - бол.). Васильев (Калинин, Мирнов), 13:32 (1:1). Дыбленко (Никонцев, Кляузов), 14:22 (1:2). Радил (Лещенко), 23:28 (1:3). Бобров (Потапов, Бондарев), 29:50 (1:4 - бол.). Ковальчук (Белов, Дадонов), 53:46 (2:4).

Место и дата

14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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