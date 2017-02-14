Александр Зубков: Достойное выступление на чемпионате мира - это любая медаль

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира, который пройдет в немецком Кенигзее с 17 по 26 февраля.

- Достойное выступление – любая медаль. Это будет очень достойно, это же чемпионат мира. Мы понимаем, что турнир проходит в Германии, и сборная Германии сделает все возможное, чтобы взять максимальное количество медалей у себя дома. Все хорошо, команда работает, готовится. Все в обычном рабочем режиме, проходят сейчас официальные тренировочные заезды, никаких нюансов и сбоев нет в сборной. Команда будет выступать и биться на чемпионате мира, - заявил Зубков.

Напомним, изначально мировое первенство 2017 года должно было состояться в Сочи.

