«Витязь» обыграл «Куньлунь» и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Витязя» одержали победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3 и впервые в своей истории попали в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе «Витязя» шайбы забросили Миро Аалтонен, Александр Панков, Алексей Макеев и Роман Горак, оформивший дубль в этой встрече. У «Куньлуня» точные броски на счету Линуса Виделля, Алексея Поникаровского и Шона Коллинза.

После этой игры «Витязь», набрав 96 очков в 58 встречах чемпионата, гарантировал себе участие в плей-офф. «Куньлунь», имея в активе 83 очка, расположился на седьмом месте Восточной конференции.

В следующем матче 16 февраля «Витязь» дома встретится с хабаровским «Амуром». «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».



КХЛ

Регулярный чемпионат