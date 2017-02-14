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«Витязь» обыграл «Куньлунь» и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Витязя» одержали победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3 и впервые в своей истории попали в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе «Витязя» шайбы забросили Миро Аалтонен, Александр Панков, Алексей Макеев и Роман Горак, оформивший дубль в этой встрече. У «Куньлуня» точные броски на счету Линуса Виделля, Алексея Поникаровского и Шона Коллинза.

После этой игры «Витязь», набрав 96 очков в 58 встречах чемпионата, гарантировал себе участие в плей-офф. «Куньлунь», имея в активе 83 очка, расположился на седьмом месте Восточной конференции.

В следующем матче 16 февраля «Витязь» дома встретится с хабаровским «Амуром». «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Витязь - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы:

Виделль (Ярвинен, Коллинс), 2:37 (0:1). Аалтонен (Копейкин, Ержабек), 4:45 (1:1). Поникаровский (Виклунд, Юйэнь), 26:55 (1:2). Горак (Ержабек), 28:02 (2:2). Горак (Копейкин, Кемпе), 42:28 (3:2). Панков 42:38 (4:2). Коллинс (Поникаровский, Юйэнь), 50:22 (4:3). Макеев (Швец-Роговой), 59:18 (5:3).

Место и дата

14 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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