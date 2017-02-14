ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел на первое место в чемпионате КХЛ

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и поднялись на первое место в турнирной таблице лиги.

В составе армейцев шайбы забросили Стефан Да Коста, Александр Попов и Андрей Кузьменко, оформивший дубль. У сочинцев точные броски на счету Андрея Костицына, Андре Петерссона и Александра Мерескина.

После этой игры московский клуб сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы петербургским СКА (131), обогнав его по победам в основное время. «Сочи» после 58 игр чемпионата набрал 88 очков. От идущего восьмым «Йокерита» сочинцев отделяет пять очков.

В следующем матче 16 февраля ЦСКА дома сыграет против нижегородского «Торпедо». Хоккеисты «Сочи» в тот же день встретятся на выезде со СКА.

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