ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел на первое место в чемпионате КХЛ
Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и поднялись на первое место в турнирной таблице лиги.
В составе армейцев шайбы забросили Стефан Да Коста, Александр Попов и Андрей Кузьменко, оформивший дубль. У сочинцев точные броски на счету Андрея Костицына, Андре Петерссона и Александра Мерескина.
После этой игры московский клуб сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы петербургским СКА (131), обогнав его по победам в основное время. «Сочи» после 58 игр чемпионата набрал 88 очков. От идущего восьмым «Йокерита» сочинцев отделяет пять очков.
В следующем матче 16 февраля ЦСКА дома сыграет против нижегородского «Торпедо». Хоккеисты «Сочи» в тот же день встретятся на выезде со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - ХК Сочи - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Голы:
да Коста (Петров, Киселевич), 8:04 (1:0). Кузьменко (Скотт), 24:36 (2:0). Костицын (О'Делл, Воробьёв), 25:58 (2:1). Петерссон 27:11 (2:2). Кузьменко (Ожиганов, Кошелев), 30:35 (3:2). Попов (Кузьменко, Кошелев), 34:01 (4:2). Мерескин (Мамкин, Левицкий), 42:38 (4:3).
Место и дата
14 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция