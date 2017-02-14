The Kiev Major может пройти Октябрьском дворце
Международный центр культуры и искусств «Октябрьский дворец» может принять The Kiev Major 2017. Об этом сообщил портал xsport.ua.
Журналисты портала утверждают, что на всех альтернативных площадках Киева с 20 по 23 апреля будут проходить различные мероприятия, поэтому МЦКИ «Октябрьский дворец» остается единственным вариантом для проведения «мажора». Октябрьский дворец был построен в 1842 году и вмещает более двух тысяч человек.
The Kiev Major пройдет с 20 по 23 апреля. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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