Маурицио Сарри: Было бы хорошо, если бы Марадона поговорил с командой перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед первым матчем с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о настрое своих игроков, поделился ожиданиями от встречи, а также выразил надежду, что легендарный футболиста Диего Марадона посетит его команду перед началом игры.

«Если будем играть от обороны или в свой обычный футбол, то рискуем в любом случае, поэтому причин отходить от привычного стиля не вижу. Мы должны быть собой, но понимать, что сражаемся с действующим чемпионом Европы. Нам важно понять, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом.

У нас уже были непростые матчи, например, против «Бешикташа» в Турции, но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле.



Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. «Реал» привык выигрывать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона.

Было бы хорошо, если бы Марадона поговорил с командой перед матчем. Это помогло бы игрокам. Будем надеяться, что у него найдется время. Мне же очень повезло, что я могу быть здесь. Я много работал ради этого. Удачи и труда здесь примерно 50 на 50. Буду наслаждаться завтрашним днем», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между командами состоится завтра в Мадриде и стартует в 22.45 мск.