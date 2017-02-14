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Бьорндален может продолжить карьеру после Олимпиады в Пхенчхане

Источник:  AftenpostenКомментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален не исключил, что продолжит карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Для 43-летнего норвежца предстоящие Игры могут стать седьмыми в карьере.

«Сейчас все мысли только об Олимпиаде. Нынешний сезон посвящен тому, что быть в лучшей форме через год

На данный момент я не задумываюсь о том, что будет после олимпийского сезона. Но все возможно», – приводит слова Бьорндалена Afteposten.

Напомним, в воскресенье Бьорндален выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Эта медаль стала для него 45-й в карьере на чемпионатах мира.

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