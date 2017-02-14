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Арсен Венгер: Нужно забыть все предыдущие матчи «Арсенала» с «Баварией»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Нужно забыть предыдущие наши встречи с «Баварией» и сосредоточиться только на сегодняшнем дне. У нас есть ежегодный опыт игры с ними, и у них всегда одна и та же цель – победа в Лиге чемпионов. Мы на многое способны, у нас есть преимущество, потому что второй матч пройдет у нас дома, но если мы неудачно сыграем в среду, это ничего не будет значить.

«Бавария» будет стараться доминировать на поле, как и обычно. Они будут играть с большим преимуществом во владении мячом, с хорошим движением в атаке. Наши ворота будет защищать Оспина. Уровень его игры на групповом этапе довел нас до стадии плей-офф, - заявил Венгер.

Матч «Бавария» - «Арсенал» начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.

Матч

Бавария - Арсенал

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция


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