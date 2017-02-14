Лоран Косьельни: Если мы провалим первый матч с «Баварией», домашний поединок не будет иметь значения

Маурицио Сарри: Было бы хорошо, если бы Марадона поговорил с командой перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед первым матчем с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о настрое своих игроков, поделился ожиданиями от встречи, а также выразил надежду, что легендарный футболиста Диего Марадона посетит его команду перед началом игры.