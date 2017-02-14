Лоран Косьельни: Если мы провалим первый матч с «Баварией», домашний поединок не будет иметь значения
Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни порассуждал на тему первого матча с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, встреча между командами состоится завтра в Германии и стартует в 22.45 мск.
«Мы знаем, что способны победить здесь. Раньше у нас это получалось. Первый матч очень важен. Если мы его провалим, то ответный поединок дома не будет иметь решающего значения», – сказал француз, слова которого приводит УЕФА.
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