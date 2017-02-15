Лукаш Радил: «Спартак» сыграл хорошо против СКА, но это произошло поздновато
Форвард «Спартака» Лукаш Радил поделился впечатлениями от победы над СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ, которая прошла в Санкт-Петербурге (4:2).
- Мы провели хороший матч. У СКА было в два раза больше голевых моментов, чем у нас, но мы нашли свои шансы и реализовали их. Нам повезло больше.
- Можете объяснить, почему такого «Спартака» мы не видели в январе, когда команда постоянно проигрывала?
- Думаю, мы не совсем доверяли друг другу. Команда проиграла много равных матчей, и после них физически чувствовали себя плохо. Против СКА «Спартак» сыграл очень хорошо, но это произошло поздновато.
- Красно-белые не сыграют плей-офф. Где ищете мотивацию?
- Каждый игрок хочет побеждать. В этом наша мотивация. Я ненавижу проигрывать и хочу выигрывать каждый матч.
- В январе к вам в раздевалку приходили болельщики. Победа над СКА - лучший подарок для них?
- Конечно. Много болельщиков приехало из Москвы, и это меня удивило. Большое им спасибо. Если мы выигрываем - это большая победа и для них, - передает слова Радила корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, счет на восьмой минуте открыл Евгений Кетов, реализовав большинство. На 14-й минуте Александр Васильев сравнял счет, а через минуту Ярослав Дыбленко вывел москвичей вперед. На четвертой минуте второго периода Лукаш Радил увеличил преимущество, а на 30-й минуте Виктор Бобров реализовал большинство. За шесть минут до конца матча Илья Ковальчук установил окончательный счет в матче.
Эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.
После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.
Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».
Матч
СКА - Спартак - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы:
Кетов (Дацюк, Яковлев), 7:25 (1:0 - бол.). Васильев (Калинин, Мирнов), 13:32 (1:1). Дыбленко (Никонцев, Кляузов), 14:22 (1:2). Радил (Лещенко), 23:28 (1:3). Бобров (Потапов, Бондарев), 29:50 (1:4 - бол.). Ковальчук (Белов, Дадонов), 53:46 (2:4).
Место и дата
14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция