Андрей Мартемьянов: Бились с «Динамо» сколько могли, но потом нас наказали
- «Динамо» - сильная команда, и сегодня она хорошо играла, - сказал после матча Мартемьянов. – Бились с москвичами сколько могли. Но только не все, к сожалению. Два периода мы играли неплохо. Но потом ряд ошибок привел к поражению. «Динамо» посильнее нас. Но мы сделаем выводы. Впереди еще два матча, в которых будем сражаться.
- Второй, скажем так, необязательный гол «Динамо» сбил вас с темпа?
- Да не бывает случайных голов! Чтоб он в сетку залетел, вся пятерка москвичей сражалась. Не скажу, что он нас обескуражил. Просто стали жаться к своим воротам, хуже играть в зоне соперника. А когда отдаешь инициативу – тебя за это наказывают.
Матч
Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв, Цветков), 58:23 (3:2).
Место и дата
14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция