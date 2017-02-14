Андрей Мартемьянов: Бились с «Динамо» сколько могли, но потом нас наказали

- «Динамо» - сильная команда, и сегодня она хорошо играла, - сказал после матча Мартемьянов. – Бились с москвичами сколько могли. Но только не все, к сожалению. Два периода мы играли неплохо. Но потом ряд ошибок привел к поражению. «Динамо» посильнее нас. Но мы сделаем выводы. Впереди еще два матча, в которых будем сражаться.

- Второй, скажем так, необязательный гол «Динамо» сбил вас с темпа?

- Да не бывает случайных голов! Чтоб он в сетку залетел, вся пятерка москвичей сражалась. Не скажу, что он нас обескуражил. Просто стали жаться к своим воротам, хуже играть в зоне соперника. А когда отдаешь инициативу – тебя за это наказывают.