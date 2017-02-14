Вячеслав Буцаев: Нам обещали погасить задолженности в самое ближайшее время

После поражения от ЦСКА (3:4) главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев рассказал про финансовую ситуацию в клубе.

- Мы проиграли после грубых ошибок во втором периоде.

- Как на вашей команде сказываются задолженности по зарплате?

- Для нас это не впервой. Конечно, мы не в восторге. Наш гендиректор обещал, что все будет выплачено в самое ближайшее время. Мы знаем, в чем причина такой ситуации.

- И в чем?

- В клубе нет денег.