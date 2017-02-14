Вячеслав Буцаев: Нам обещали погасить задолженности в самое ближайшее время
После поражения от ЦСКА (3:4) главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев рассказал про финансовую ситуацию в клубе.
- Мы проиграли после грубых ошибок во втором периоде.
- Как на вашей команде сказываются задолженности по зарплате?
- Для нас это не впервой. Конечно, мы не в восторге. Наш гендиректор обещал, что все будет выплачено в самое ближайшее время. Мы знаем, в чем причина такой ситуации.
- И в чем?
Матч
ЦСКА - ХК Сочи - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Голы:
да Коста (Петров, Киселевич), 8:04 (1:0). Кузьменко (Скотт), 24:36 (2:0). Костицын (О'Делл, Воробьёв), 25:58 (2:1). Петерссон 27:11 (2:2). Кузьменко (Ожиганов, Кошелев), 30:35 (3:2). Попов (Кузьменко, Кошелев), 34:01 (4:2). Мерескин (Мамкин, Левицкий), 42:38 (4:3).
Место и дата
14 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция