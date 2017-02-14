Дмитрий Квартальнов: Постараемся удержать лидерство
После победы над ХК «Сочи» (4:3) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов обрадовался лидерству своей команды в Западной конференции.
- Победой довольны, но тяжело вкатывались, потом повели 2:0 и дважды пропустили.
- Когда
вернуться в строй игроки сборных?
- Смотря кто.
-
Светлаков.
- Не знаю, пока он травмирован.
-
Довольны, что возглавили Западную конференцию?
- Мы разве лидеры? «Спартак» выиграл у СКА? Здорово. Постараемся удержать первое место.
Матч
ЦСКА - ХК Сочи - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Голы:
да Коста (Петров, Киселевич), 8:04 (1:0). Кузьменко (Скотт), 24:36 (2:0). Костицын (О'Делл, Воробьёв), 25:58 (2:1). Петерссон 27:11 (2:2). Кузьменко (Ожиганов, Кошелев), 30:35 (3:2). Попов (Кузьменко, Кошелев), 34:01 (4:2). Мерескин (Мамкин, Левицкий), 42:38 (4:3).
Место и дата
14 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция