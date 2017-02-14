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«ПСЖ» – «Барселона»: Ди Мария открыл счет в матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем поле принимает «Барселону».

На данный момент счет 1:0 в пользу подопечных Унаи Эмери. Автором забитого мяча стал аргентинец Анхель Ди Мария, который отличился великолепный ударом со стандарта.

Напомним, штрафной был назначен за нарушение на полузащитнике Юлиане Дракслере. В этом эпизоде провинился защитник каталонского клуба Самюэль Умтити.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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