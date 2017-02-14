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Тедди Атлас: У Макгрегора нет никаких шансов в бою с Мэйвезером

Источник:  ESPNКомментарии

Известный американский тренер Тедди Атлас полагает, что боец ММА Конор Макгрегор не имеет шансов на победу в поединке с Флойдом Мэйвезером-младшим по правилам бокса.

- Что бы я сделал, если бы был тренером Макгрегора? Просто не стал бы им. У него нет шансов в обычном боксерском поединке. Его шанс — правила ММА, где он мог бы постараться отправить Флойда на пол. Там Конор, конечно, легко бы мог победить.

Если бы я был букмекером в Вегасе, я бы вообще не принимал на это событие ставки, - заявил Атлас.

Ранее Флойд Мэйвезер сообщил о том, что финансовые детали поединка с Макгрегором уже согласованы.

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