Тедди Атлас: У Макгрегора нет никаких шансов в бою с Мэйвезером

Известный американский тренер Тедди Атлас полагает, что боец ММА Конор Макгрегор не имеет шансов на победу в поединке с Флойдом Мэйвезером-младшим по правилам бокса.

- Что бы я сделал, если бы был тренером Макгрегора? Просто не стал бы им. У него нет шансов в обычном боксерском поединке. Его шанс — правила ММА, где он мог бы постараться отправить Флойда на пол. Там Конор, конечно, легко бы мог победить.

Если бы я был букмекером в Вегасе, я бы вообще не принимал на это событие ставки, - заявил Атлас.

Ранее Флойд Мэйвезер сообщил о том, что финансовые детали поединка с Макгрегором уже согласованы.

