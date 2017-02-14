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«Сити» подтвердил серьезную травму Жезуса

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», нападающий Габриэль Жезус получил серьезную травму в гостевом матче 25-го тура АПЛ против Борнмута (2:0).

Отмечается, что у игрока сборной Бразилии диагностирован перелом плюсневой кости правого голеностопа. Отмечается, что в ближайшее время 19-летний футболист пройдет углубленное медицинское обследование.

О сроках восстановления не уточняется, однако, как сообщают СМИ, полузащитник вернется в строй через 2-3 месяца. 

Напомним, Жезус перешел в «Сити» этой зимой. На данный момент в его активе 5 матчей, 3 гола и две голевые передачи.

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