«ПСЖ» удвоил преимущество в матче с «Барселоной»
Сегодня, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем поле принимает «Барселону».
На данный момент счет 2:0 в пользу подопечных Унаи Эмери. Автором первого забитого мяча стал аргентинец Анхель Ди Мария, который отличился великолепный ударом со стандарта.
Второй мяч в ворота Марк-Андре Тер Штегена забил новичок «ПСЖ» Юлиан Дракслер, которому ассистировал итальянец Марко Верратти.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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