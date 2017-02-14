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«ПСЖ» удвоил преимущество в матче с «Барселоной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем поле принимает «Барселону».

На данный момент счет 2:0 в пользу подопечных Унаи Эмери. Автором первого забитого мяча стал аргентинец Анхель Ди Мария, который отличился великолепный ударом со стандарта.

Второй мяч в ворота Марк-Андре Тер Штегена забил новичок «ПСЖ» Юлиан Дракслер, которому ассистировал итальянец Марко Верратти.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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