Болт признан спортсменом 2016 года по версии академии Laureus
Ямайский спринтер Усэйн Болт признан лучшим спортсменом 2016 года по версии академии Laureus.
Болт получил данную награду уже в четвертый раз.
The Laureus World Sportsman of the Year is Usain Bolt! #Laureus17 pic.twitter.com/ny2vDcKwJW— #Laureus17 (@LaureusSport) 14 февраля 2017 г.
Помимо 30-летнего легкоатлета на звание «Спортсмен года» претендовали также американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Усэйн Болт завоевал три золотые медали.
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