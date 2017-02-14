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Болт признан спортсменом 2016 года по версии академии Laureus

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ямайский спринтер Усэйн Болт признан лучшим спортсменом 2016 года по версии академии Laureus.

Болт получил данную награду уже в четвертый раз.

Помимо 30-летнего легкоатлета на звание «Спортсмен года» претендовали также американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Усэйн Болт завоевал три золотые медали. 

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