Болт признан спортсменом 2016 года по версии академии Laureus

Ямайский спринтер Усэйн Болт признан лучшим спортсменом 2016 года по версии академии Laureus.

Болт получил данную награду уже в четвертый раз.

The Laureus World Sportsman of the Year is Usain Bolt! #Laureus17 pic.twitter.com/ny2vDcKwJW