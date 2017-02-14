Болт признан спортсменом 2016 года по версии академии Laureus

Ханс-Йоахим Ватцке: Болт будет тренироваться с «Боруссией», но предлагать ему контракт мы не планируем

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию о том, что вместе с командой будет тренироваться знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт. Впрочем, он дал понять, что в качестве футболиста в официальных матчах они на него не рассчитывают.