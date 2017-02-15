Дмитрий Васильев: Губерниев болел за Дальмайер, а не за Коукалову, вот чехи и обиделись

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».

- Дмитрий, пока чемпионат мира взял два выходных, страсти там не утихали. Чем Дмитрий Губерниев так обидел чехов?

- Он болел за Дальмайер, а не за Коукалову, - поясняет Дмитрий Васильев. – Я уже не раз говорил специально для наших зарубежных партнеров: Россия – правовое государство, свободная страна. В России можно болеть за кого угодно. Нам никто не дает свыше никаких указаний по этому поводу.

- Я только одного не понимаю – откуда чехи узнали, что Губерниев в своем репортаже болел за Дальмайер?

- Да они все наши репортажи смотрят и переводят каждое слово.

Напомним, женская индивидуальная гонка пройдет в Хохфильцене в среду. Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.