Дмитрий Васильев: Чехи не могут простить, что ЧМ-2021 пройдет в Тюмени

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».

- Почему чехи на нас так обижены?

- Они ведут себя, как маленькие дети, у которых отобрали любимую игрушку - сразу надувают щечки. А причина в том, что наша Тюмень победили их Нове Место в борьбе за право провести чемпионат мира 2021 года. Вот они и ходят обиженные на нас. Что на это еще сказать? Когда люди живут одной ненавистью и злостью, таких людей остается только жалеть.

- Какая обстановка в нашей команде? Начали неплохо, затем две «деревянные» медали.

- Ничего страшного не произошло – это спорт. Тенденция неплохая – и Антон Шипулин, и Ирина Старых показали два красивых финиша. Жаль, что без медалей, он тут сами виноваты. Три штрафных круга у Антона – много. Убери хотя бы один круг, и был бы на подиуме.



Напомним, женская индивидуальная гонка пройдет в Хохфильцене в среду. Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.