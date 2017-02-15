Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Васильев: Чехи не могут простить, что ЧМ-2021 пройдет в Тюмени

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».

- Почему чехи на нас так обижены?
- Они ведут себя, как маленькие дети, у которых отобрали любимую игрушку - сразу надувают щечки. А причина в том, что наша Тюмень победили их Нове Место в борьбе за право провести чемпионат мира 2021 года. Вот они и ходят обиженные на нас. Что на это еще сказать? Когда люди живут одной ненавистью и злостью, таких людей остается только жалеть.

- Какая обстановка в нашей команде? Начали неплохо, затем две «деревянные» медали.
- Ничего страшного не произошло – это спорт. Тенденция неплохая – и Антон Шипулин, и Ирина Старых показали два красивых финиша. Жаль, что без медалей, он тут сами виноваты. Три штрафных круга у Антона – много. Убери хотя бы один круг, и был бы на подиуме.

Напомним,  женская индивидуальная гонка пройдет в Хохфильцене в среду. Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», Мозгов набрал четыре очка
Биатлон
Дмитрий Васильев: Чехи не могут простить, что ЧМ-2021 пройдет в Тюмени
Футбол
Ари может перейти в китайский клуб
Хоккей
Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей
«Торонто» разгромил «Айлендерс», у Зайцева - голевая передача
Хоккей
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»
Футбол
Андрес Иньеста: Мы должны как можно скорее перевернуть эту страницу
Футбол
Анхель Ди Мария: «Барселона» способна отыграть четыре мяча
Футбол
Руй Витория: В Дортмунде будет трудно, но у нас есть аргументы
все новости