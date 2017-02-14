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Нобель Арустамян: Верратти – самый сильный игрок Италии после поколения ЧМ-2006

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян после первого тайма в матче «ПСЖ» – «Барселона» оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную полузащитнику французской команды Марко Верратти.

«Какой игрок Верратти! Самый сильный в Италии после поколения ЧМ-2006. Как же его Ювентус не купил в 2012 году», – написал Арустамян.

Отметим, что Верратти стал автором голевой передачи, благодаря которой Юлиан Дракслер увеличил преимущество своей команды (2:0).

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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