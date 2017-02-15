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Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в Лиге чемпионов
Источник: Reuters

«ПСЖ» дома взял верх над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме хозяева поля полностью переиграли грозного соперника, выглядевшего откровенно бледно. Следствием преимущества парижан стали два забитых мяча.

Счет на 18-й минуте открыл Анхель Ди Мария, который эффектным обводящим ударом со штрафного поразил ворота каталонского клуба. На 40-й минуте «ПСЖ» удвоил преимущество. Месси потерял мяч в центре поля, футболисты французского клуба организовали стремительную контратаку и Юлиан Дракслер поразил дальний угол.

Во  втором тайме картина не изменилась: парижане буквально разрывали соперника. На 55-й минуте Ди Мария оформил дубль, сделава себе отличный подарок на 29-летие.

Точку в матче поставил Эдинсон Кавани - 4:0.

«Советский спорт» вел текстовую трасляцию встречи.

Ответная игра пройдет 8 марта.

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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