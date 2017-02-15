Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» дома взял верх над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме хозяева поля полностью переиграли грозного соперника, выглядевшего откровенно бледно. Следствием преимущества парижан стали два забитых мяча.

Счет на 18-й минуте открыл Анхель Ди Мария, который эффектным обводящим ударом со штрафного поразил ворота каталонского клуба. На 40-й минуте «ПСЖ» удвоил преимущество. Месси потерял мяч в центре поля, футболисты французского клуба организовали стремительную контратаку и Юлиан Дракслер поразил дальний угол.

Во втором тайме картина не изменилась: парижане буквально разрывали соперника. На 55-й минуте Ди Мария оформил дубль, сделава себе отличный подарок на 29-летие.

Точку в матче поставил Эдинсон Кавани - 4:0.

«Советский спорт» вел текстовую трасляцию встречи.

Ответная игра пройдет 8 марта.