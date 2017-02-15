Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

«Бенфика» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме на поле шел жесткий, закрытый футбол. Гости создали больше опасных моментов, однако Обамеянг и Дембеле свои шансы не использовали.

В начале второй половины хозяева поля открыли счет: после розыгрыша углового нападающий Костас Митроглу добил мяч в ворота.

Вскоре гости имели отличный шанс восстановить равенство, но Обамеянг не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.