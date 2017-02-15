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Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов
Источник: Reuters

«Бенфика» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме на поле шел жесткий, закрытый футбол. Гости создали больше опасных моментов, однако Обамеянг и Дембеле свои шансы не использовали.

В начале второй половины хозяева поля открыли счет: после розыгрыша углового нападающий Костас Митроглу добил мяч в ворота.

Вскоре гости имели отличный шанс восстановить равенство, но Обамеянг не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.

Матч

Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)

Голы

Митроглу 50 (1:0).

Состав

Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)

Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле

Незабитые пенальти

Обамеянг (Боруссия), 59

Предупреждения:

Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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