Форвард «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».

Подопечные Гаджи Гаджиева сейчас проходят сбор в турецком Белеке.

В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.

Напомним, Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й).

В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.

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