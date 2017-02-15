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Форвард «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре». 

Подопечные Гаджи Гаджиева сейчас проходят сбор в турецком Белеке.

В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.

Напомним, Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й).

В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.

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