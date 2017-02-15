«ПСЖ» повторил достижение киевского «Динамо»

«ПСЖ», разгромивший на своем поле «Барселону» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, стал всего шестой командой в истории, кто сумел забить четыре гола в ворота каталонцев в главном европейском клубном турнире.

До этого подобное удавалось только киевскому «Динамо», а также «Валенсии», «Милану», «Челси» и «Баварии». Последний раз «Барселона» пропускала четыре гола в Лиге чемпионов в 2013 году, когда в полуфинале уступила «Баварии» (0:4, 0:3).

Отметим также, что еще ни одна команда в истории Кубка и Лиги чемпионов не сумела пройти дальше, уступив в первом матче плей-офф со счетом 0:4.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 8 марта.