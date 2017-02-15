«ПСЖ» повторил достижение киевского «Динамо»
«ПСЖ», разгромивший на своем поле «Барселону» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, стал всего шестой командой в истории, кто сумел забить четыре гола в ворота каталонцев в главном европейском клубном турнире.
До этого подобное удавалось только киевскому «Динамо», а также «Валенсии», «Милану», «Челси» и «Баварии». Последний раз «Барселона» пропускала четыре гола в Лиге чемпионов в 2013 году, когда в полуфинале уступила «Баварии» (0:4, 0:3).
Отметим также, что еще ни одна команда в истории Кубка и Лиги чемпионов не сумела пройти дальше, уступив в первом матче плей-офф со счетом 0:4.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 8 марта.
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция