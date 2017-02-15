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НХЛ. «Питтсбург» примет «Ванкувер», «Нью-Джерси» - «Колорадо» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Матч

Нью-Джерси - Колорадо

Место и дата

15 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Баффало

Место и дата

15 февраля 03:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Виннипег - Даллас

Место и дата

15 февраля 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Аризона

Место и дата

15 февраля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Ванкувер

Место и дата

15 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Айлендерс

Место и дата

15 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Анахайм

Место и дата

15 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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