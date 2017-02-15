НХЛ. «Питтсбург» примет «Ванкувер», «Нью-Джерси» - «Колорадо» и другие матчи
Результаты матчей игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Матч
Место и дата
15 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 03:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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