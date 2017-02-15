Луис Эрике: «ПСЖ» предстал в своей лучшей версии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал крупное гостевое поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Результат четко отразил то, что происходило на поле. Соперник был лучше нас и с мячом, и без мяча. Они были эффективнее, выиграли множество единоборств. Ответственность за результат лежит на мне. Ведь в другие же дни мои футболисты одерживают победы.

При счете 0:2 мы пытались что-то изменить, но пришли третий и четвертый мячи. Соперник нас не удивил. Мы говорили перед матчем о давлении, которое они будут оказывать. «ПСЖ» предстал в своей лучшей версии. В его составе есть игроки огромного качества, особенно Ди Мария», - цитирует специалиста Marca.