Луис Эрике: «ПСЖ» предстал в своей лучшей версии
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал крупное гостевое поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Результат четко отразил то, что происходило на поле. Соперник был лучше нас и с мячом, и без мяча. Они были эффективнее, выиграли множество единоборств. Ответственность за результат лежит на мне. Ведь в другие же дни мои футболисты одерживают победы.
При счете 0:2 мы пытались что-то изменить, но пришли третий и четвертый мячи. Соперник нас не удивил. Мы говорили перед матчем о давлении, которое они будут оказывать. «ПСЖ» предстал в своей лучшей версии. В его составе есть игроки огромного качества, особенно Ди Мария», - цитирует специалиста Marca.
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция