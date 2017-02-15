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Унаи Эмери: В Барселоне матч начнется со счета 0:0

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Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что не стоит обольщаться крупной победой над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нашей главной целью была победа, но при этом важно было не пропустить. Ну а когда уже на третьей минуте Рабьо получил желтую карточку, появилась еще одна задача - закончить матч в полном составе.

Рад, что смогли дома подарить шоу нашим болельщикам. Однако не думаю, что болельщики «Барселоны» считают, что все уже закончилось. На «Ноу Камп» «Барселона» очень сильна. Надо хорошо подготовиться, нам ожидают очень трудные 90 минут. В Барселоне матч начнется со счета 0:0», - приводит слова Эмери L`Equipe.

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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