Василий Уткин: Матюиди - это божество настоящей игровой агрессии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поделился мнением о крупной победе «ПСЖ» над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» провел грандиозный матч. У него все работало. Как неоднократно было сказано, каждый дурак знает, как обыграть «Барселону». Но осуществить это очень сложно. И то, что в этот раз «Барса» совсем не была похожа на себя, не отменяет великого матча «ПСЖ». Отдавая должное Нголо Канте, я остаюсь поклонником Матюиди - мне именно этот парень кажется лучшим опорным полузащитником в мире сейчас. Черт с ней, со статистикой отборов; у Матюиди есть свой стиль. Это делает его личностью, а не функцией. Он хорош не только объемом работы, не только звериной цепкостью в разрушении - он и в атаке тоже зверь. Он не выжидает - он набрасывается. Он просто божество настоящей игровой агрессии. И, отбирая мяч, он может поддержать атаку до полной потери смысла слова «поддержать», потому что он порой ее просто возглавляет. Таков сегодняшний блеск Матюиди», - написал комментатор в «Фейсбуке».