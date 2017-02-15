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Василий Уткин: Матюиди - это божество настоящей игровой агрессии

Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поделился мнением о крупной победе «ПСЖ» над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» провел грандиозный матч. У него все работало. Как неоднократно было сказано, каждый дурак знает, как обыграть «Барселону». Но осуществить это очень сложно. И то, что в этот раз «Барса» совсем не была похожа на себя, не отменяет великого матча «ПСЖ». Отдавая должное Нголо Канте, я остаюсь поклонником Матюиди - мне именно этот парень кажется лучшим опорным полузащитником в мире сейчас. Черт с ней, со статистикой отборов; у Матюиди есть свой стиль. Это делает его личностью, а не функцией. Он хорош не только объемом работы, не только звериной цепкостью в разрушении - он и в атаке тоже зверь. Он не выжидает - он набрасывается. Он просто божество настоящей игровой агрессии. И, отбирая мяч, он может поддержать атаку до полной потери смысла слова «поддержать», потому что он порой ее просто возглавляет. Таков сегодняшний блеск Матюиди», - написал комментатор в «Фейсбуке».

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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