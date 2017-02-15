Томас Тухель: «Боруссия» играла не просто хорошо, а превосходно
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель считает несправедливым гостевое поражение от «Бенфики» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«На мой взгляд, «Боруссия» играла не просто хорошо, а превосходно. Ни в одной игре не происходит такого, чтобы команда, которая выглядит так здорово, в итоге проиграла. Но, подобное случается, несмотря на досаду от поражения, я очень горд своими футболистами. Впереди нас ждет ответный поединок», - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.
Матч
Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)
Голы
Митроглу 50 (1:0).
Состав
Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)
Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле
Незабитые пенальти
Обамеянг (Боруссия), 59
Предупреждения:
Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция