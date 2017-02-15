Руй Витория: В Дортмунде будет трудно, но у нас есть аргументы
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:0).
«Несомненно, это очень приятная победа. Комментировать подобные встречи непросто. Согласен с тем, что «Борруссия» - сильный соперник, и она имела преимущество. В перерыве мы перестроились и смогли забить со стандартного положения.В Дортмунде нам будет трудно, но у нас есть аргументы, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Матч
Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)
Голы
Митроглу 50 (1:0).
Состав
Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)
Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле
Незабитые пенальти
Обамеянг (Боруссия), 59
Предупреждения:
Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция