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Хачанов уступил Чоричу в первом круге турнира в Роттердаме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российски теннисист Карен Хачанов уступил хорвату Борне Чоричу в первом круге турнира АТР в Роттердаме.

Счет встречи - 7:6 (8:6), 7:6 (12:10). 

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Чорич выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Хачанов девять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейка из 11.

За выход в четвертьфинал турнира Чорич сыграет с соотечественником Марином Чиличем. 

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament
Роттердам (Голландия)
Призовой фонд 1 724 930 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Чорич (Хорватия) - Хачанов (Россия) - 7:6 (8:6), 7:6 (12:10).


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