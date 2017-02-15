Хачанов уступил Чоричу в первом круге турнира в Роттердаме

Российски теннисист Карен Хачанов уступил хорвату Борне Чоричу в первом круге турнира АТР в Роттердаме.

Счет встречи - 7:6 (8:6), 7:6 (12:10).

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Чорич выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Хачанов девять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейка из 11.

За выход в четвертьфинал турнира Чорич сыграет с соотечественником Марином Чиличем.

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament

Роттердам (Голландия)

Призовой фонд 1 724 930 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чорич (Хорватия) - Хачанов (Россия) - 7:6 (8:6), 7:6 (12:10).





