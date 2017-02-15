Кравчук уступил Харрисону на старте турнира в Мемфисе
Россиянин Константин Кравчук проиграл американцу Райану Харрисону в первом круге турнира в Мемфисе.
Счет встречи - 6:3, 7:5.
Матч длился 1 час 25 минут. Харрисон выполнил девять эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Кравчука девять эйсов и один брейк из четырех.
Во втором круге Харрисон сразится с соотечественником Сэмом Куэрри.
Турнир ATP Memphis Open
Мемфис (США)
Призовой фонд 642 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Харрисон (США) - Кравчук (Россия) - 6:3, 7:5.
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