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Кравчук уступил Харрисону на старте турнира в Мемфисе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Константин Кравчук проиграл американцу Райану Харрисону в первом круге турнира в Мемфисе.

Счет встречи - 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 25 минут. Харрисон выполнил девять эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Кравчука девять эйсов и один брейк из четырех.

Во втором круге Харрисон сразится с соотечественником Сэмом Куэрри.

Турнир ATP Memphis Open
Мемфис (США)
Призовой фонд 642 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Харрисон (США) - Кравчук (Россия) - 6:3, 7:5. 

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