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Анхель Ди Мария: «Барселона» способна отыграть четыре мяча

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Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что его команде рано самоуспокаиваться после разгрома «Барселоны» (4:0)в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы не могли представить себе лучшего вечера. Выиграть 4-0 у «Барселоны» в мой день рождения - это невероятно. Это был идеальный матч. Чтобы победить, мы должны были сыграть именно так, как сегодня. Однако, считаю, что они способны отыграть четыре мяча», - приводит слова аргентинца L'Equipe.

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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