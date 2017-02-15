Анхель Ди Мария: «Барселона» способна отыграть четыре мяча
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что его команде рано самоуспокаиваться после разгрома «Барселоны» (4:0)в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы не могли представить себе лучшего вечера. Выиграть 4-0 у «Барселоны» в мой день рождения - это невероятно. Это был идеальный матч. Чтобы победить, мы должны были сыграть именно так, как сегодня. Однако, считаю, что они способны отыграть четыре мяча», - приводит слова аргентинца L'Equipe.
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция