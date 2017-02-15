Андрес Иньеста: Мы должны как можно скорее перевернуть эту страницу

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал крупное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это поражение не является следствием нашего отношения к футболу. Я вообще не люблю говорить об отношении, когда это - не причина неудачи. Это игра, и они взяли верх над нами в игре в футбол, получили преимущество за счет своих лучших качеств. Тяжело, но такие вещи иногда случаются, и это ранит.Сегодня плохой вечер для каждого из нас. Но нам нужно подняться, перевернуть эту страницу как можно скорее. У нас есть и другие турниры, не забывайте об этом», - цитирует игрока Mundo Deportivo.



