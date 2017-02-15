Андрес Иньеста: Мы должны как можно скорее перевернуть эту страницу
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал крупное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это поражение не является следствием нашего отношения к футболу. Я вообще не люблю говорить об отношении, когда это - не причина неудачи. Это игра, и они взяли верх над нами в игре в футбол, получили преимущество за счет своих лучших качеств. Тяжело, но такие вещи иногда случаются, и это ранит.Сегодня плохой вечер для каждого из нас. Но нам нужно подняться, перевернуть эту страницу как можно скорее. У нас есть и другие турниры, не забывайте об этом», - цитирует игрока Mundo Deportivo.
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция