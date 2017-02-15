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Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Питтсбург» дома взял верх над «Ванкувером» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

У хозяев льда отличились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель, Фил Кессел, которому ассистировал российский форвард, и Мэтт Каллен.

Отметим, что Малкин из-за травмы не играл с 24 января, пропустив семь встреч своей команды.

«Пингвины» по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, их сегодняшние соперники идут десятыми на Западе.

17 февраля «Питтсбург» примет «Виннипег», а «Ванкувер» в тот же день сыграет на выезде с «Сент-Луисом».

Матч

Питтсбург - Ванкувер - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы:

Малкин (Дэйли, Мяяття), 25:16 (1:0). Гентзел (Кросби, Думулин), 42:27 (2:0). Кессел (Малкин, Уилсон), 54:03 (3:0). Каллен (Летанг, Бонино), 58:03 (4:0).

Место и дата

15 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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