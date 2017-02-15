Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»
«Питтсбург» дома взял верх над «Ванкувером» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель, Фил Кессел, которому ассистировал российский форвард, и Мэтт Каллен.
Отметим, что Малкин из-за травмы не играл с 24 января, пропустив семь встреч своей команды.
«Пингвины» по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, их сегодняшние соперники идут десятыми на Западе.
17 февраля «Питтсбург» примет «Виннипег», а «Ванкувер» в тот же день сыграет на выезде с «Сент-Луисом».
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