«Торонто» разгромил «Айлендерс», у Зайцева - голевая передача
«Торонто» дома взял верх над «Айлендерс» (7:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличились Джош Лейво, Назем Кадри, которому ассистировал российский защитник Никита Зайцев, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюз (дважды), Тайлер Бозак и Мэтт Ханвик, у гостей - Джейсон Чимера.
«Кленовые листья» занимают восьмое место в Восточной конференции, «островитяне» идут в ней десятыми.
16 февраля «Торонто» сыграет на выезде с «Коламбусом», а «Айлендерс» днем позже примет «Рейнджерс».
Матч
Торонто - Айлендерс - 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)
Голы:
Кадри (Зайцев, Нюландер), 19:28 (1:0). Нюландер (Полак, Кадри), 29:26 (2:0). Чимера 36:55 (2:1). Мэттьюз (Комаров, Лейво), 45:41 (3:1). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 47:16 (4:1). Мэттьюз (Браун), 51:51 (5:1). Ханвик (Смит, Лейво), 55:40 (6:1).
Место и дата
15 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция