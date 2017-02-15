Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» дома обыграл «Колорадо» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличились Павел Заха, Энди Грин и Кайл Палмьери, у гостей - Марк Барберио и российский форвард Михаил Григоренко.
«Дьяволы» поднялись на девятое место в Восточной конференции, «лавины» идут последними на Западе.
17 февраля «Нью-Джерси» примет «Оттаву», а «Колорадо» в тот же день сыграет на выезде с «Баффало».
Матч
Нью-Джерси - Колорадо - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Заха (Йозефсон, Ноэсен), 2:04 (1:0). Барберо (Ландеског, Рантанен), 26:43 (1:1). Грин (Зэйджак), 28:55 (2:1). Палмиери (Холл), 36:25 (3:1). Григоренко (Дюшен), 38:34 (3:2).
Место и дата
15 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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