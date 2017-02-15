Ари может перейти в китайский клуб

Нападающий «Краснодара» Ари близок к переходу в клуб китайской высшей лиги «Хэнань Цзянье», сообщают «Известия».

По данным издания, команда из КНР готова увеличить оклад 31-летнего бразильца в три раза, предложив футболисту 3 миллиона евро в год.

Как сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник, вызывающим разногласия моментом пока остается размер компенсации за разрыв контракта Ари с «Краснодаром». Срок соглашения игрока с российским клубом истекает в середине 2019 года.

- Ари согласен на переход в чемпионат Китая, но сторонам необходимо определить сумму отступных за его трансфер, - сказал источник». - «Хэнань Цзянье» предлагает за переход футболиста 2 миллиона евро, российский клуб хочет получить как минимум 3,5 миллиона. Тем не менее сейчас уже мало кто сомневается в том, что стороны все же договорятся и Ари успеет сменить клубную прописку до конца зимнего периода дозаявок.

В нынешнем сезоне Ари в 11 играх чемпионата России забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Таблица трансферов РФПЛ