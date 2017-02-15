«ПСЖ» унизил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.
1. «ПСЖ» четырьмя безответными мячами поставил «Барселону» на грань вылета из Лиги чемпионов уже на старте плей-офф.
2. Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией».
3. Ди Мария считает, что для «Барсы» еще ничего не потеряно.
4. Иньеста уверяет, что с отношением к футболу у каталонцев все в порядке.
5. Бразильский форвард «Краснодара» Ари близок к отъезду в Китай.
6. Российские теннисисты Хачанов и Кравчук неудачно стартовали на турнирах ATP.
7. В легендарном «Монреале» произошла смена главного тренера.
8. Не игравший три недели Евгений Малкин помог «Питтсбургу» разобраться с «Ванкувером».
9. «Амкар» просматривает форварда «Зенита-2» Гасилина.
Блог дня:
Интрига, которой нас лишили.
Цитата дня: «Матюиди
не выжидает - он набрасывается. Он просто
божество настоящей игровой агрессии».
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