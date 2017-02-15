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«ПСЖ» унизил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

1. «ПСЖ» четырьмя  безответными мячами поставил «Барселону» на грань вылета из Лиги чемпионов уже на старте плей-офф.

2. Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией».

3. Ди Мария считает, что для «Барсы» еще ничего не потеряно.

4. Иньеста уверяет, что с отношением к футболу у каталонцев все в порядке.

5. Бразильский  форвард «Краснодара» Ари близок к отъезду в Китай.

6. Российские теннисисты Хачанов и Кравчук неудачно стартовали на турнирах ATP.

7. В легендарном «Монреале» произошла смена главного тренера.

8. Не игравший три недели Евгений Малкин помог «Питтсбургу» разобраться с «Ванкувером».

9. «Амкар» просматривает форварда «Зенита-2» Гасилина.

Блог дня: Интрига, которой нас лишили.

Цитата дня: «Матюиди не выжидает - он набрасывается. Он просто божество настоящей игровой агрессии»

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