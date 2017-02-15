Трамп ждёт от России возвращения Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп ждет от России деэскалации конфликта в Украине, в том числе возврата Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Пресс-секретарь также подчеркнул, что Трамп хочет быть в состоянии всё-таки наладить отнощения с Россией, в отличие от предыдущей администрации.

Напомним, что в России считают, что Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Другие страны отказались признать результаты плебисцита.

До референдума 2014 года Крым был представлен двумя командами в высшем дивизионе чемпионата Украины – ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврией», которая в 1992 году стала первым чемпионом независимой Украины.

В настоящий момент проводится чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь клубов.



