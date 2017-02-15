«Эдмонтон» победил «Аризону», Слепышев сделал голевую передачу

«Эдмонтон» нанес поражение «Аризоне» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча стал форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль, набравший 3 (1+2) очка. Теперь на счету 21-летнего немца 50 (21+29) очков в 57 матчах.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и сохранил единоличное лидерство в списке бомбардиров сезона с 63 (18+45) очками.

Отметим, что российский форвард «нефтяников» Антон Слепышев отметился одной результативной передачей, которая стала для него пятой в сезоне.

«Эдмонтон» набрал 68 очков и увеличил отрыв от четвертого места Тихоокеанского дивизиона до восьми очков.

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