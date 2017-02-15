«Эдмонтон» победил «Аризону», Слепышев сделал голевую передачу
«Эдмонтон» нанес
поражение «Аризоне» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча стал форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль, набравший 3 (1+2) очка. Теперь на счету 21-летнего немца 50 (21+29) очков в 57 матчах.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и сохранил единоличное лидерство в списке бомбардиров сезона с 63 (18+45) очками.
Отметим, что российский форвард «нефтяников» Антон Слепышев отметился одной результативной передачей, которая стала для него пятой в сезоне.
«Эдмонтон» набрал 68 очков и увеличил отрыв от четвертого места Тихоокеанского дивизиона до восьми очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Эдмонтон - Аризона - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Голы:
Джурис (Экман-Ларссон, Мартинук), 10:44 (0:1). Драйзайтль (Лучич, Клефбом), 22:51 (1:1 - бол.). Хендрикс (Летесту, Пакаринен), 23:22 (2:1). Ханзал (Врбата, Доми), 23:33 (2:2). Летесту (Макдэвид, Драйзайтль), 30:24 (3:2 - бол.). Клефбом (Слепышев, Драйзайтль), 42:43 (4:2). Марун (Макдэвид, Клефбом), 46:29 (5:2).
Место и дата
15 февраля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция