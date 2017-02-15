Лайне первым из новичков после Селянне и Линдроса сделал три хет-трика

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне сделал третий хет-трик в своем дебютном сезоне в НХЛ. Во вторник 18-летний финский нападающий забросил три шайбы в ворота «Далласа» (5:2).

Таким образом, Лайне стал первым новичком с сезона 1992/1993, кто забрасывал три шайбы как минимум в трех матчах за чемпионат. 24 года назад это удалось финну Теему Селянне и канадцу Эрику Линдросу. Причем Линдрос в своем первом сезоне в НХЛ сделал пять хет-триков.

Добавим, что ранее Лайне забрасывал три шайбы в ворота «Торонто» (19 октября) и «Далласа» (8 ноября).

На данный момент на счету Лайне 26 голов в 51 матче, и он занимает восьмое место в списке лучших снайперов сезона.