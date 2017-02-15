Лайне первым из новичков после Селянне и Линдроса сделал три хет-трика
Форвард «Виннипега»
Патрик Лайне сделал третий хет-трик в своем дебютном сезоне в НХЛ. Во вторник 18-летний
финский нападающий забросил три шайбы в ворота «Далласа» (5:2).
Таким образом, Лайне стал первым новичком с сезона 1992/1993, кто забрасывал три шайбы как минимум в трех матчах за чемпионат. 24 года назад это удалось финну Теему Селянне и канадцу Эрику Линдросу. Причем Линдрос в своем первом сезоне в НХЛ сделал пять хет-триков.
Добавим, что ранее Лайне забрасывал три шайбы в ворота «Торонто» (19 октября) и «Далласа» (8 ноября).
На данный момент на счету Лайне 26 голов в 51 матче, и он занимает восьмое место в списке лучших снайперов сезона.
Матч
Виннипег - Даллас - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы:
Лайне (Шейфли, Копп), 15:04 (1:0). Армиа (Маттиас, Постма), 27:38 (2:0). Бенн Д. (Спецца, Сегин), 28:43 (2:1). Сегин (Бенн Д., Клингберг), 33:35 (2:2 - бол.). Лайне (Шейфли), 54:53 (3:2). Уилер 58:12 (4:2 - п.в.). Лайне (Шейфли, Моррисси), 58:58 (5:2 - п.в.).
Место и дата
15 февраля 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция