Смит стал вторым по возрасту вратарем-дебютантом «Колорадо» после Мыльникова

Голкипер «Колорадо» Джереми Смит провел свой первый матч в НХЛ в возрасте 27 лет и 307 дней.

В истории «Колорадо»/»Квебека» был лишь один голкипер, который дебютировал в НХЛ в более старшем возрасте.

26 октября 1989 года за «Квебек Нордикс», который был предшественником «Колорадо», сыграл первый матч 31-летний советский вратарь Сергей Мыльников. В том сезоне он провел десять матчей в НХЛ, после чего вернулся в «Трактор».

Отметим, что Смит был выбран «Нэшвиллом» во втором раунда драфта 2007 года под общим 54-м номером. С 2009 года он играл в AHL и ECHL.

Добавим, что в своем дебютном матче американец отразил 33 из 35 бросков игроков «Нью-Джерси», но «лавины» потерпели четвертое поражение подряд (2:3).