Смит стал вторым по возрасту вратарем-дебютантом «Колорадо» после Мыльникова
Голкипер «Колорадо» Джереми
Смит провел свой первый матч в НХЛ в возрасте 27 лет и 307 дней.
В истории «Колорадо»/»Квебека» был лишь один голкипер, который дебютировал в НХЛ в более старшем возрасте.
26 октября 1989 года за «Квебек Нордикс», который был предшественником «Колорадо», сыграл первый матч 31-летний советский вратарь Сергей Мыльников. В том сезоне он провел десять матчей в НХЛ, после чего вернулся в «Трактор».
Отметим, что Смит был выбран «Нэшвиллом» во втором раунда драфта 2007 года под общим 54-м номером. С 2009 года он играл в AHL и ECHL.
Добавим, что в своем дебютном матче американец отразил 33 из 35 бросков игроков «Нью-Джерси», но «лавины» потерпели четвертое поражение подряд (2:3).
Матч
Нью-Джерси - Колорадо - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Заха (Йозефсон, Ноэсен), 2:04 (1:0). Барберо (Ландеског, Рантанен), 26:43 (1:1 - бол.). Грин (Зэйджак), 28:55 (2:1 - бол.). Палмиери (Холл), 36:25 (3:1). Григоренко (Дюшен), 38:34 (3:2).
Место и дата
15 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция