Рио Фердинанд: Теперь «ПСЖ» поверит в то, что сможет выиграть Лигу чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о крупной победе «Пари Сен-Жермен» над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».

«Думаю, теперь «ПСЖ» представляет реальную угрозу в турнире, – приводит BBC слова Фердинанда. – Он будут продолжать с таким же настроем, и после победы над одной из лучших команд игроки поверят в то, что смогут выиграть Лигу чемпионов».

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча