Рио Фердинанд: Теперь «ПСЖ» поверит в то, что сможет выиграть Лигу чемпионов
Бывший защитник «Манчестер
Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о крупной победе «Пари
Сен-Жермен» над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк
де Пренс».
«Думаю, теперь «ПСЖ» представляет реальную угрозу в турнире, – приводит BBC слова Фердинанда. – Он будут продолжать с таким же настроем, и после победы над одной из лучших команд игроки поверят в то, что смогут выиграть Лигу чемпионов».
Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.
Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция