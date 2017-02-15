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«Макларен» опубликовал в твиттере звук нового мотора «Хонда»

Источник:  «Макларен»Комментарии

Перед официальной презентацией нового болида «Макларен» опубликовал видео с запуском двигателя «Хонда» на автомобиле MCL32.

«Макларен» опубликовал видео со звучанием мотора в твиттере.

Напомним, что презентацию болида «Макларен» запланировал на 24 февраля.

В новом сезоне призовыми пилотами британской команды станут испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн, который сменил завершившего карьеру британца Дженсона Баттона.

В 2016 году «Макларен» занял шестое место в Кубке конструкторов. А лучшим результатом стало пятое место Алонсо на Гран-при Монако и Гран-при США.

Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне состоится гонка Гран-при Австралии.

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