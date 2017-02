«Макларен» опубликовал в твиттере звук нового мотора «Хонда»

Перед официальной презентацией нового болида «Макларен» опубликовал видео с запуском двигателя «Хонда» на автомобиле MCL32.

«Макларен» опубликовал видео со звучанием мотора в твиттере.

#MCL32 first fire-up. Plug-in your headphones and turn the volume up LOUD. 🎧 🔊 pic.twitter.com/akfxgLr0pd