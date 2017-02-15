«Макларен» опубликовал в твиттере звук нового мотора «Хонда»
Перед официальной
презентацией нового болида «Макларен» опубликовал видео с запуском двигателя «Хонда»
на автомобиле MCL32.
«Макларен» опубликовал видео со звучанием мотора в твиттере.
#MCL32 first fire-up. Plug-in your headphones and turn the volume up LOUD. 🎧 🔊 pic.twitter.com/akfxgLr0pd— McLaren (@McLarenF1) 14 февраля 2017 г.
Напомним, что презентацию болида «Макларен» запланировал на 24 февраля.
В новом сезоне призовыми пилотами британской команды станут испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн, который сменил завершившего карьеру британца Дженсона Баттона.
В 2016 году «Макларен» занял шестое место в Кубке конструкторов. А лучшим результатом стало пятое место Алонсо на Гран-при Монако и Гран-при США.
Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне состоится гонка Гран-при Австралии.