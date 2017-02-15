«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», Мозгов набрал четыре очка
«Сакраменто» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 97:96 в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл (40 очков и 12 подборов). У хозяев больше всех очков набрал защитник Лу Уильямс - 29 очков.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов, пропустивший до этого три матча подряд, получил 10 минут игрового времени, за которые отметится четырьмя очками и тремя подборами.
«Лейкерс» идут на 14-й строчке в Западной конференции, «Сакраменто» - на девятом месте.
Матч
Лейкерс - Сакраменто - 96:97
Место и дата
15 февраля 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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