Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», Мозгов набрал четыре очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сакраменто» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 97:96 в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл (40 очков и 12 подборов). У хозяев больше всех очков набрал защитник Лу Уильямс - 29 очков. 

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов, пропустивший до этого три матча подряд, получил 10 минут игрового времени, за которые отметится четырьмя очками и тремя подборами. 

«Лейкерс» идут на 14-й строчке в Западной конференции, «Сакраменто» - на девятом месте. 

Матч

Лейкерс - Сакраменто - 96:97

Место и дата

15 февраля 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Лейкерс» уступили «Сакраменто», «Чикаго» победил «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА.Кевин Лав пропустит «Матч всех звезд» НБА из-за травмыФорвард клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав пропустит шесть недель из-за травмы.Мозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБАМозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБАТри пропущенных Мозговым матча, удивительный рекорд Грина и слухи о возможном переезде в «Денвер» Теодосича.«Денвер» претендует на Теодосича«Денвер» хочет приобрести сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает novosti.rs.«Денвер» обыграл «Голден Стэйт»В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Денвера» со счетом 110:132.НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану», «Юта» уступила «Клипперс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.Леброн Джеймс и Блейк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБАФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс и нападающий Клипперс» Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.НБА. «Торонто» проиграл «Детройту», «Сакраменто» победил «Нью-Орлеан» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Детройт» на выезде обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» проиграл «Детройту» со счетом 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36).Останется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия ДонскогоОстанется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия ДонскогоОбозреватель Дмитрий Донской подробнее разбирает коллизию.Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 летБывший центровой «Бостон Селтикс» Фаб Мело умер в минувшую субботу в Бразилии. Ему было всего 26 лет.НБА. «Даллас» разгромил «Орландо», «Юта» уступила «Бостону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина ДюрантаБолельщики клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» освистали бывшего лидера команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт».Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очковФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.НБА. «Сакраменто» обыграл «Атланту», «Финикс» - «Чикаго» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки»В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).«Лейкерс» хочет обменять МозговаРуководство «Лейкерс» планирует расстаться с российским центровым Тимофеем Мозговым.Андрей Кириленко: Ситуация с Мозговым напрягаетПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.НБА. «Шарлотт» уступил «Хьюстону», «Портленд» - «Бостон» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».НБА. «Голден Стэйт» победил «Чикаго», «Сакраменто» обыграл «Бостон» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.
Главные новости
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», Мозгов набрал четыре очка
Биатлон
Дмитрий Васильев: Чехи не могут простить, что ЧМ-2021 пройдет в Тюмени
Футбол
Ари может перейти в китайский клуб
Хоккей
Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей
«Торонто» разгромил «Айлендерс», у Зайцева - голевая передача
Хоккей
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»
Футбол
Андрес Иньеста: Мы должны как можно скорее перевернуть эту страницу
Футбол
Анхель Ди Мария: «Барселона» способна отыграть четыре мяча
Футбол
Руй Витория: В Дортмунде будет трудно, но у нас есть аргументы
все новости
Сакраменто
Сакраментокалендарьстатистика
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости