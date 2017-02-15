«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», Мозгов набрал четыре очка

«Сакраменто» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 97:96 в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл (40 очков и 12 подборов). У хозяев больше всех очков набрал защитник Лу Уильямс - 29 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов, пропустивший до этого три матча подряд, получил 10 минут игрового времени, за которые отметится четырьмя очками и тремя подборами.

«Лейкерс» идут на 14-й строчке в Западной конференции, «Сакраменто» - на девятом месте.