Михаил Головков: Продление контракта с Беловым зависит от него
Президент «Витязя»
Михаил Головков высказался о вопросе продления контракта с главным тренером
команды Валерием Беловым.
«Вы знаете, что у Белова контракт «1+1». С нашей стороны даже не обсуждается, хотим ли мы его продлить на следующий сезон, все зависит от Белова», – приводит «Р-Спорт» слова Головкова.
Напомним, во вторник «Витязь» нанес поражение «Куньлунь Ред Стар» (5:3) и впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ. Команда Белова обеспечила себе седьмое место Западной конференции и в первом раунде сыграет с ЦСКА или СКА.
Добавим, что Белов возглавил «Витязь» в марте 2016 года. Ранее он входил в тренерский штаб Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».
Матч
Витязь - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Виделль (Ярвинен, Коллинс), 2:37 (0:1). Аалтонен (Копейкин, Ержабек), 4:45 (1:1 - бол.). Поникаровский (Виклунд, Юйэнь), 26:55 (1:2). Горак (Ержабек), 28:02 (2:2 - бол.). Горак (Копейкин, Кемпе), 42:28 (3:2 - бол.). Панков 42:38 (4:2). Коллинс (Поникаровский, Юйэнь), 50:22 (4:3). Макеев (Швец-Роговой), 59:18 (5:3).
Место и дата
14 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция