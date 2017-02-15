Михаил Головков: Продление контракта с Беловым зависит от него

Президент «Витязя» Михаил Головков высказался о вопросе продления контракта с главным тренером команды Валерием Беловым.

«Вы знаете, что у Белова контракт «1+1». С нашей стороны даже не обсуждается, хотим ли мы его продлить на следующий сезон, все зависит от Белова», – приводит «Р-Спорт» слова Головкова.

Напомним, во вторник «Витязь» нанес поражение «Куньлунь Ред Стар» (5:3) и впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ. Команда Белова обеспечила себе седьмое место Западной конференции и в первом раунде сыграет с ЦСКА или СКА.

Добавим, что Белов возглавил «Витязь» в марте 2016 года. Ранее он входил в тренерский штаб Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».