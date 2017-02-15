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Контракт Глеба с «Крыльями Советов» будет рассчитан до конца этого сезона

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и самарским клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.

«Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», - сказал Шляхтин ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 35-летний белорусский хавбек на правах свободного агента должен подписать контракт с «Крыльями», находящимися сейчас на сборе в Турции.

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон завершил в борисовском БАТЭ.

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