Контракт Глеба с «Крыльями Советов» будет рассчитан до конца этого сезона

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и самарским клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.

«Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», - сказал Шляхтин ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 35-летний белорусский хавбек на правах свободного агента должен подписать контракт с «Крыльями», находящимися сейчас на сборе в Турции.

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон завершил в борисовском БАТЭ.