Евгений Малкин: Надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером»
(4:0).
30-летний российский нападающий сыграл впервые с 24 января, открыл счет в матче, после чего сделал голевую передачу.
«Мы одержали хорошую победу, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – Играть всегда лучше. Чувствую себя нормально. Сначала было очень трудно, но потом стало намного лучше. Покатаюсь чуть больше и надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности».
Малкин пропустил семь матчей «Питтсбурга» из-за травмы нижней части тела. Теперь на его счету 56 (23+33) очков в 48 матчах, и он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров сезона.
В ночь на 17 февраля «Питтсбург» примет «Виннипег».
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