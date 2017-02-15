Евгений Малкин: Надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:0).

30-летний российский нападающий сыграл впервые с 24 января, открыл счет в матче, после чего сделал голевую передачу.

«Мы одержали хорошую победу, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – Играть всегда лучше. Чувствую себя нормально. Сначала было очень трудно, но потом стало намного лучше. Покатаюсь чуть больше и надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности».

Малкин пропустил семь матчей «Питтсбурга» из-за травмы нижней части тела. Теперь на его счету 56 (23+33) очков в 48 матчах, и он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров сезона.

В ночь на 17 февраля «Питтсбург» примет «Виннипег».