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Евгений Малкин: Надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:0).

30-летний российский нападающий сыграл впервые с 24 января, открыл счет в матче, после чего сделал голевую передачу.

«Мы одержали хорошую победу, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – Играть всегда лучше. Чувствую себя нормально. Сначала было очень трудно, но потом стало намного лучше. Покатаюсь чуть больше и надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности».

Малкин пропустил семь матчей «Питтсбурга» из-за травмы нижней части тела. Теперь на его счету 56 (23+33) очков в 48 матчах, и он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров сезона.

В ночь на 17 февраля «Питтсбург» примет «Виннипег».

Матч

Питтсбург - Ванкувер - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы:

Малкин (Дэйли, Мяяття), 25:16 (1:0). Гентзел (Кросби, Думулин), 42:27 (2:0). Кессел (Малкин, Уилсон), 54:03 (3:0). Каллен (Летанг, Бонино), 58:03 (4:0).

Место и дата

15 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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